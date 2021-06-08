شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين «المسؤولية الاجتماعية» و«أصدقاء المرضى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، خالد العبيد، أبرز المشاريع والمبادرات والبرامج التنموية التي تشرف عليها إدارة المسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاعين العام والأهلي لخدمة مستفيدي الوزارة، ومن ضمنها برنامج الاستثمار الاجتماعي لتوطين الوظائف، الذي يستهدف مستفيدي الوزارة وتمكين القطاع غير الربحي؛ تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني من الرعوية إلى التمكين.

دعم متنوع

وناقش اللقاء إمكانية دعم الأجهزة الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال لجنة «أصدقاء المرضى»، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وإمكانية دعم مراكز التأهيل الشامل بالمستلزمات الطبية والإنمائية والتفاعلية وغيرها من الاحتياجات، كما بحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين إدارة المسؤولية الاجتماعية وعدد من الشركات؛ لحثها على تفعيل دورها في جوانب المسؤولية الاجتماعية، وتقديم الدعم لبرامج التدريب والتأهيل والتوظيف لمستفيدي الوزارة، وجاءت توصيات اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين إدارة المسؤولية الاجتماعية ولجنة أصدقاء المرضى.

دعم المرضى

الجدير بالذكر أن اللجنة تعمل على دعم ومساندة المرضى، وتسعى إلى تأمين بعض الاحتياجات الضرورية لهم، مثل الأجهزة والكتب والدوريات الطبية ومستلزمات أخرى، كما تهدف إلى تحقيق العديد من البرامج التي تعود بالنفع على المرضى المحتاجين والمستفيدين من الخدمات الصحية.

تكامل العمل

‏وأكد مدير عام ‏فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن المقبل، أن أهم وأبرز أهداف الوزارة العمل بتكامل مع جميع الجهات بالمنطقة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

فرص وظيفية

وكان من نتائج اللقاء الإسهام في إيجاد فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلات وإمكانات المستفيدين تحت برنامج الاستثمار الاجتماعي ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية؛ لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية.