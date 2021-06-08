شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لتوثيق تطعيم المبتعثين بـ «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت وزارة الصحة، آلية إلكترونية لاعتماد اللقاح وتوثيقه في تطبيق «توكلنا»، للمبتعثين والمواطنين الذين تلقوا التطعيم خارج المملكة.

وذكرت الملحقية الصحية السعودية في واشنطن أنه يتم تقديم الطلبات لمن تلقى لقاح كورونا خارج المملكة، من خلال الرابط التالي:https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration

من جانبه، أوضح بيت الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة، ضوابط تقديم طلب اعتماد اللقاح، لمن تلقى اللقاح خارج المملكة، لتسهيل عملية إضافة المعلومات في أقل مدة ممكنة، موضحا أن الإجراءات تتطلب أن تكون المستندات المدخلة بصيغة «PDF»، وألا يتجاوز حجمها «1 MB»، وأن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح وتاريخه ورقم التشغيلة. وأشار إلى أن المستندات المطلوب إرفاقها هي: صورة من جواز السفر، بالإضافة إلى صورة من شهادة التطعيم، مضيفا أنه لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم.