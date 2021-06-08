شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف مستفيد من «طوارئ ولادة الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدَّم قسم الطوارئ في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء خدماته لـ 60.329 مستفيدا، وذلك خلال الثلث الأول من العام 2021م. وأوضح تجمع المحافظة الصحي أن متوسط عدد المراجعين لقسم الطوارئ بلغ أكثر من 12 ألف حالة شهريا، في حين قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ «22853» مستفيدا، كما تم إجراء 25373 فحصا مخبريا، وصرف 105577 وصفة طبية من صيدلية المستشفى، في حين بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 2057 عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة، وبلغ عدد المواليد 3440 مولودا. يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تُقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة.