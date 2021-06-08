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شكرا لقرائتكم المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ46 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08
وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتسجل أعلى درجات الحرارة في المدينة المنورة 46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة كأدنى درجة حرارة.
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ46 مئوية
توقعات بأمطار رعدية على بعض المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.
طقس اليوم:
وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات من منطقة مكة المكرمة، في حين تتأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران برياح نشطة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
درجات الحرارة:
وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتسجل أعلى درجات الحرارة في المدينة المنورة 46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة كأدنى درجة حرارة.
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