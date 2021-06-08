، "الجيش الليبي" يتهم "الإخوان" بمحاولة خلق الفوضى وعرقلة الانتخابات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، الثلاثاء، إن تنظيم الإخوان صاحب المصلحة الرئيسة في عدم الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن بعض الأطراف تسعى إلى خلق الفوضى وعرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وفق سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، جاءت تصريحات المحجوب في معرض تعليقه على التفجير الذي أسفر عن مقتل ضابطين ليبيين في مدينة سبها جنوبي البلاد، أمس الاثنين، وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
وأكد المحجوب أن هناك محاولات لإثبات أن المؤسسة العسكرية غير قادرة على القضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى محاولة بعض الأطراف خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار للتأثير على الانتخابات التي يحاول تنظيم الإخوان عرقلتها.
وأردف: "كل هذه التنظيمات والمجموعات ولدت من رحم تنظيم الإخوان، الذي يستعمل هذه المجموعات، سواء كانت مؤدلجة دينيًا أو عصابات تعمل في تهريب الوقود والهجرة، وهو صاحب مصلحة كبيرة في عدم الاستقرار".
وأكد المحجوب أن عملية التفجير في مدينة سبها تدل على عدم قدرة التنظيمات الإرهابية على المواجهة، وأن تنظيم داعش لم يعد يملك القوة الكافية، والدليل أنه يقوم بمثل هذه التفجيرات في منطقة ذات حدود مفتوحة.
وقال: "مدينة سبها لها حدود مفتوحة، وما يجري فيها له علاقة بما جرى في تشاد ومالي" من اضطرابات، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الجيش الوطني الليبي نجح في تحقيق الأمن في الجنوب وخنق التنظيمات المسلحة.
وشدد المحجوب على أن الجنوب الليبي يشهد يومًا بعد يوم تحسنًا في الوضع الأمني، مشيرًا إلى أن حصول مثل هذه التفجيرات لا يعني عدم القدرة على السيطرة، قائلاً إن هناك خطة شاملة لزيادة تأمين هذه المناطق مستقبلاً.
"الجيش الليبي" يتهم "الإخوان" بمحاولة خلق الفوضى وعرقلة الانتخاباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-08
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، الثلاثاء، إن تنظيم الإخوان صاحب المصلحة الرئيسة في عدم الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن بعض الأطراف تسعى إلى خلق الفوضى وعرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وفق سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، جاءت تصريحات المحجوب في معرض تعليقه على التفجير الذي أسفر عن مقتل ضابطين ليبيين في مدينة سبها جنوبي البلاد، أمس الاثنين، وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
وأكد المحجوب أن هناك محاولات لإثبات أن المؤسسة العسكرية غير قادرة على القضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى محاولة بعض الأطراف خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار للتأثير على الانتخابات التي يحاول تنظيم الإخوان عرقلتها.
وأردف: "كل هذه التنظيمات والمجموعات ولدت من رحم تنظيم الإخوان، الذي يستعمل هذه المجموعات، سواء كانت مؤدلجة دينيًا أو عصابات تعمل في تهريب الوقود والهجرة، وهو صاحب مصلحة كبيرة في عدم الاستقرار".
وأكد المحجوب أن عملية التفجير في مدينة سبها تدل على عدم قدرة التنظيمات الإرهابية على المواجهة، وأن تنظيم داعش لم يعد يملك القوة الكافية، والدليل أنه يقوم بمثل هذه التفجيرات في منطقة ذات حدود مفتوحة.
وقال: "مدينة سبها لها حدود مفتوحة، وما يجري فيها له علاقة بما جرى في تشاد ومالي" من اضطرابات، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الجيش الوطني الليبي نجح في تحقيق الأمن في الجنوب وخنق التنظيمات المسلحة.
وشدد المحجوب على أن الجنوب الليبي يشهد يومًا بعد يوم تحسنًا في الوضع الأمني، مشيرًا إلى أن حصول مثل هذه التفجيرات لا يعني عدم القدرة على السيطرة، قائلاً إن هناك خطة شاملة لزيادة تأمين هذه المناطق مستقبلاً.
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
01:07 AM
المحجوب قال إن تفجير سبها يؤكد عدم قدرة التنظيمات الإرهابية على المواجهة
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، الثلاثاء، إن تنظيم الإخوان صاحب المصلحة الرئيسة في عدم الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن بعض الأطراف تسعى إلى خلق الفوضى وعرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وفق سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، جاءت تصريحات المحجوب في معرض تعليقه على التفجير الذي أسفر عن مقتل ضابطين ليبيين في مدينة سبها جنوبي البلاد، أمس الاثنين، وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
وأكد المحجوب أن هناك محاولات لإثبات أن المؤسسة العسكرية غير قادرة على القضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى محاولة بعض الأطراف خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار للتأثير على الانتخابات التي يحاول تنظيم الإخوان عرقلتها.
وأردف: "كل هذه التنظيمات والمجموعات ولدت من رحم تنظيم الإخوان، الذي يستعمل هذه المجموعات، سواء كانت مؤدلجة دينيًا أو عصابات تعمل في تهريب الوقود والهجرة، وهو صاحب مصلحة كبيرة في عدم الاستقرار".
وأكد المحجوب أن عملية التفجير في مدينة سبها تدل على عدم قدرة التنظيمات الإرهابية على المواجهة، وأن تنظيم داعش لم يعد يملك القوة الكافية، والدليل أنه يقوم بمثل هذه التفجيرات في منطقة ذات حدود مفتوحة.
وقال: "مدينة سبها لها حدود مفتوحة، وما يجري فيها له علاقة بما جرى في تشاد ومالي" من اضطرابات، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الجيش الوطني الليبي نجح في تحقيق الأمن في الجنوب وخنق التنظيمات المسلحة.
وشدد المحجوب على أن الجنوب الليبي يشهد يومًا بعد يوم تحسنًا في الوضع الأمني، مشيرًا إلى أن حصول مثل هذه التفجيرات لا يعني عدم القدرة على السيطرة، قائلاً إن هناك خطة شاملة لزيادة تأمين هذه المناطق مستقبلاً.
، "الجيش الليبي" يتهم "الإخوان" بمحاولة خلق الفوضى وعرقلة الانتخابات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "الجيش الليبي" يتهم "الإخوان" بمحاولة خلق الفوضى وعرقلة الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.