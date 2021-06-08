شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية لولي العهد: "لكل ملهم إنجاز وبأرواحنا نفديك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس الأثنين، رسالة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونشر وزير الداخلية صورة لولي العهد معلقا بقوله: " لكل ملهم إنجاز، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير".

وأضاف سموه في رسالته لولي العهد: "فجزيل الشكر نهديك، وبأرواحنا نفديك، ورب العرش يحميك ".