شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان ووزير خارجية بريطانيا يبحثان سبل تعزيز الجوانب الدفاعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، خلال لقائه بوزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، اليوم الأثنين، العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين الصديقتين، في إطار الشراكة الإستراتيجية، و سُبل تعزيزها وبالأخص في الجوانب الدفاعية.

واستعرض اللقاء الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة؛ لتعزيز وصون وحماية الأمن الإقليمي من أية مهددات، ودور ذلك في إرساء الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء المبادرة السعودية الشاملة لإنهاء الأزمة اليمنية، وما تُشكله من أساس في تهيئة الأرضية للحلّ السياسي الدائم والشامل، وضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين للانخراط في جهود حلّ الأزمة سلميًا.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

وحضره من الجانب البريطاني، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، والوفد المرافق للوزير الضيف.