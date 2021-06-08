تحديد الإجراءات الوقائية في الطائرات خلال السفر

الرياض - محمد عبدالله - بينّت هيئة الصحة العامة وقاية، البروتوكولات والتدابير الإحترازية للوقاية من الإصابة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» للمسافرين خلال رحلة السفر في الطائرة، حفاظآ على الصحة العامة ومحاولة للتقليل من انتشار الوباء العالمي.

وأوضحت وقاية، عبر موقعها الإلكتروني، أن السفر الجوي يتضمن قضاء بعض الوقت في المطارات والتعامل مع الخطوط الأمنية ومحطات المطار، مما يجعلك على اتصال وثيق بأشخاص آخرين لذلك عليك أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات التالية:

- ارتداء الكمامة على الفم والأنف، علما أنه قد يطلب الموظفون تعديل الأقنعة لأغراض تحديد الهوية.

- تجنب الازدحام والمحافظة على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين

- بدلاً من تسليم تصاريح الصعود إلى الطائرة للموظفين المختصين، بالإمكان وضع التصاريح (ورقية أو إلكترونية) مباشرة على الماسح الضوئي ثم رفعها للتدقيق.

- المحافظة على غسل اليدين لمدة 40 ثانية بالماء والصابون أو لمدة 20 ثانية بالمعقم الكحولي خاصة بعد لمس الأسطح.

- تجنب لمس الفم والعين بأيدي غير مغسولة أو عند ارتداء القفاز.

الإجراءات الوقائية على متن الطائرات

وأشارت هيئة الصحة العامة، إلى أن هناك تعليمات محددة يجب على المسافرين جوًا إتباعها وذلك نظرًا لكيفية دوران الهواء وتصفيته على متن الطائرات، فمعظم الفيروسات لا تنتشر بسهولة على الرحلات الجوية ومع ذلك عليك اتباع التعليمات التالية:

- التقيد بارتداء الكمامة أثناء الرحلة لجميع الركاب وطاقم الرحلة

- ينصح المسافرين باتباع آداب العطاس والسعال.

- استخدام جل كحولي لتطهير الأيدي أثناء الرحلة.

- استخدام صابون الأيدي عند استخدام دورات المياه.

- يجب إتباع الممارسات الأساسية لمكافحة العدوى لجميع الركاب ومن قبل طاقم الطائرة

- تجنب لمس الفم والعين بأيدي غير مغسولة أو عند ارتداء القفاز.

- ممارسة تعقيم اليدين الروتيني لمدة 40 ثانية بالماء والصابون ولمدة 20 ثانية بالمعقم الكحولي خاصة بعد لمس الأسطح أو إزالة معدات الوقاية الشخصية، أو بعد التعامل مع كل مسافر وآخر

- بعد استخدام معدات الوقاية الشخصية، يجب إزالتها بعناية حسب التعليمات الموصي بها ووضعها في (كيس نفايات بيولوجي).

- تشجيع المسافرين على الإبلاغ الذاتي عن أي أعراض إذا شعروا بالمرض.

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