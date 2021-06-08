اخبار السعوديه

مادة «الميث إمفيتامين» تتسبب في ضبط مواطنين بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يروجان مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان، وضبط بحوزتهما مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو) وحشيش مخدر و(104) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح النقيب النجيدي أنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا