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تنويه من السعودية للكهرباء: حافظوا على أرقام البلاغات

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الشركة للكهرباء، آلية الابلاغ عن الانقطاع المتكرر للخدمة، بشكل إلكتروني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حل مشاكل المشتركين.

وقالت الشركة، إن المستفيد في حالة مواجهة مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء يمكنه الإبلاغ عبر الرابط التالي مع الاحتفاظ برقم البلاغ حال تقديمه؛ وذلك لموافاة الشركة به.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته الشركة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين» المخصص لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين، عبر موقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: نشكو من الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي أصبح شبه يومي، ويكون أحيانا يكون دقيقتين، وتعود فتسبب تلفًا للمكيفات؛ فما الحل لتفادي تلك المشكلة؟

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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