وزارة الصحة تغلق مختبرًا يتلاعب بنتائج فحص كورونا بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت وزارة الصحة، مختبرًا متخصص لإجراء فحوصات فيروس كورونا بالعاصمة الرياض، وذلك بسبب التلاعب في نتائج العينات.

بينما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أنه تم إعطاء أكثر من (15,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر حسابها على تويتر- أن لقاح كورونا تم إعطاؤه عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة، إلى أخذ الخطوة وتلقي لقاح كوورنا من خلال التسجيل في تطبيق (صحتي) من خلال الرابط التالي:

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