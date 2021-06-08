«وفاة العميل» لا تعفي من المستحقات الزكوية والضريبية

الرياض - محمد عبدالله - جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التأكيد على عدم وجود إعفاءات من المستحقات الزكوية والضريبة المطلوبة في حالة وفاة العميل.

وقالت الهيئة، إنه لا توجد أي إعفاءات من المستحقات الزكوية والضريبية، وفي حال وفاة الشخص (الملتزم أمام الهيئة) سيكون الوكيل الشرعي هو المسؤول عن الالتزامات وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «اسأل الزكاة والضريبة» المخصص للرد على الاستفسارات عبر موقع تويتر، وقال فيه أحد المستفيدين: هل يوجد إعفاء من الالتزامات الضريبية في حالة وفاة المتوفي؟

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يونيو الجاري.

وحثت هيئة الزكاة والضريبة، في بيان لها، المكلفين، على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.