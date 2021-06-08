5 إنجازات سياحية في برنامج التحول الوطني

يسعى برنامج التحول الوطني إلى تسويق المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية إقليميا وعالميا، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وإعداد الأنظمة والتشريعات اللازمة، وبناء القدرات المؤسسية، ما يسهم في خلق فرص وظيفية متنوعة وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد العام للمملكة، كما يعنى البرنامج بالتراث الإسلامي والعربي والوطني من خلال إحيائه والمحافظة عليه والتعريف به، وتصنيفه ضمن قائمة المواقع التراثية المعترف بها عالميا.

ومنذ انطلاق برنامج التحول الوطني استطاع القطاع السياحي أن يحقق 5 إنجازات مهمة بالتعاون بين وزارتي السياحة والثقافة، وتتضمن: إطلاق التأشيرات السياحية، وتطوير مدينة عكاظ، وزيادة عدد المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو إلى 5 مواقع تراثية، وزيادة عدد مواقع التراث الوطني القابلة للزيارة، وأخيرا إنشاء الجمعية المهنية للحرفيين السعوديين.

إطلاق التأشيرات السياحية

وتم إصدار أكثر من 440 ألف تأشيرة سياحية بحلول مارس 2020، وشرّعت السعودية أبوابها للزوار من مختلف أنحاء العالم مع نظام التأشيرة الإلكترونية، اعتبارًا من سبتمبر 2019، ويمكن للزوار الحصول على تأشيرة دخول صالحة لمدة عام واحد، تخوّلهم دخول البلاد عدة مرات، وتسمح لهم بالإقامة لمدة 90 يومًا كحد أقصى خلال فترة صلاحيتها، ويمكن استخدام هذه التأشيرة للأنشطة السياحية والعمرة، باستثناء موسم الحج، وهي لا تشمل الأنشطة الأخرى كالدراسة.

ويمكن للسياح من الـ49 دولة المؤهلة بالتقدم للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام قبل السفر، أو عند الوصول إلى المملكة من خلال مكاتب التأشيرات في إدارة الهجرة.

تطوير مدينة عكاظ

تقع مدينة سوق عكاظ في شمال الطائف كأحد أهم مكونات الطائف الجديد، الذي يشمل ضاحية الطائف الجديد التي تستوعب نحو 750 ألف نسمة، ومطار الطائف الدولي الجديد الذي خطط له ليستوعب 5 ملايين مسافر في مرحلته الأولى، وواحة التقنية التي ستنفذها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التي ستكون محور تنمية مهما بمشاريع فريدة ومميزة، وجامعة الطائف والمدينة الصناعية التي ستكون مساحتها في المرحلة الأولى نحو 12 مليون متر مربع.

وتأتي مدينة عكاظ ضمن هذا العقد التنموي الكبير، لتكون من أبرز الوجهات السياحية والاقتصادية والتراثية في المملكة.

ويندرج مشروع تطوير مدينة سوق عكاظ بمحافظة الطائف ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في برنامج التحول الوطني، ويعد أحد المخرجات الرئيسة لمشاريع اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وعضوية رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، وهو أحد المشاريع الرئيسة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، ويهدف إلى إثراء التجربة السياحية المتكاملة وتعزيز التراث الحضاري ضمن المشاريع المتاحة للمواطنين والزوار.

واحة الأحساء في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

تم تسجيل واحة الأحساء من قبل منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي في فرع التراث الثقافي، وذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو في دورتها الـ42، والتي عقدت في مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين، في الفترة من 28 يونيو حتى 2 يوليو 2018.

وقد وصل عدد المواقع السعودية المسجلة في القائمة إلى 5 مواقع تراثية، ومن أبرز ما يميز واحة الأحساء أنها أكبر واحة نخيل طبيعية في العالم، ويميزها موقعها الجغرافي والتاريخي، وتعتبر حلقة وصل بين الحضارات القديمة منذ آلاف السنين.

ومن المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في السعودية منطقة جدة التاريخية، والرسوم الصخرية في حائل، ومدائن صالح، وواحة الأحساء، والدرعية التاريخية.

وسعيا للتعريف بتراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني تمت زيادة عدد المواقع التراثية الوطنية القابلة للزيارة، حيث ارتفعت من 241 موقعا في 2017 إلى 354 موقعا في عام 2020.

الجمعية المهنية للحرفيين

تم إنشاء الجمعية المهنية للحرفيين السعوديين من قبل البرنامج الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية «بارع»، الأمر الذي أسهم في تسجيل نحو 5 آلاف حرفة وحرفي في مختلف مناطق المملكة، وخلق فرص تجارية ووظيفية متعددة في قطاعي التراث الثقافي والحرف اليدوية، ودعم الناتج الإجمالي في القطاع السياحي، والمحافظة على الهوية الوطنية وتوريثها للأجيال المقبلة، وأخيرا تسويق وتمكين المنتجات الحرفية من الوصول إلى العالمية.

إنجازات السياحة في التحول الوطني

إطلاق التأشيرات السياحية.

تطوير مدينة عكاظ.

زيادة عدد المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو إلى 5 مواقع تراثية.

زيادة عدد مواقع التراث الوطني القابلة للزيارة.

إنشاء الجمعية المهنية للحرفيين السعوديين.