جدة بين قبتي الدوم والسوبر

وتبلغ مساحة جدة سوبر دوم الداخلية 34 ألف م2، وبارتفاع 46 متراً، وقطرها 210 أمتار و5200 موقف سيارة، وتقع على طريق المدينة المنورة غرب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتدخل جدة سوبر دوم موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر قبة بلا أعمدة في العالم، لتكون أكبر من «طوكيو دوم» صاحبة الرقم القياسي العالمي والتي يبلغ قطرها 206 أمتار، وخصصت جدة سوبر دوم لاستضافة المعارض والفعاليات والمؤتمرات العالمية والمحلية.
وتعد جدة سوبر دوم ثاني قبة بالعروس، بعد قبة جدة التي تأسست في 1978 وتقع على تقاطع طريق الملك فهد «الستين» مع شارع فلسطين، لتقديم العروض الفنية، وأغلقت لنحو 3 عقود بسبب تقادم المبنى وتهالكه، إلى أن صدر توجيه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان في 2019، بالعمل على ترميمها وفتحها من جديد، وتخصيصها لتقديم العروض الفنية والمناسبات الثقافية.
وتقدر المساحة الإجمالية للموقع بـ1500م2 ومساحة القبة بحوالي 450م2، كما أنها كانت مشيدة من بنل الخشب ومدعومة بالفوم، وأعيد ترميمها وشيدت حالياً بألواح الألمونيوم الكلادينج.
جدة سوبر دوم
تدشينها في عام 2021
المساحة الداخلية 34 ألف م2 وبارتفاع 46 متراً، وقطرها 210 أمتار و5200 موقف سيارات.
أكبر قبة بلا أعمدة في العالم
خصصت لاستضافة المعارض والفعاليات والمؤتمرات العالمية والمحلية
جدة دوم
تأسست في 1978
صدر توجيه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان في 2019 بإعادة ترميمها
تقدر المساحة الإجمالية للموقع بـ1500م2 ومساحة القبة بحوالي 450م2
خصصت لتقديم العروض الفنية والمناسبات الثقافية
مشيدة من الخشب مدعومة بالفوم، وأعيد ترميمها وشيدت حالياً بألواح الألمونيوم الكلادينج
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