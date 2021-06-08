16 مسارا للثانوية و2062 ساعة تدريس للابتدائي والمتوسط

كما حددت الخطة 4 مسارات تخصصية للمرحلة، تشتمل على إدارة الأعمال، وعلوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، والمسار الشرعي، وهي شهادات مهنية أو مهارية تمنح خلال المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى المسار العام والمدارس المهنية التي تمنح دبلوم أو بكالوريوس وتتوافق مع سوق العمل.
كذلك أقرت الخطة زيادة عدد ساعات التعليم في المرحلة الابتدائية بواقع 176 ساعة إضافية، بنسبة زيادة 22%، فيما بلغت الزيادة في الخطة المطورة + التعليم الإلكتروني 220 ساعة، بنسبة زيادة 28%، وسيستفيد الطالب للمرحلة الابتدائية في التعليم العام من 961 ساعة سنويا «1005 ساعة تعليم مطور + تعليم إلكتروني»
لتتساوى عدد ساعات التعليم مع الولايات المتحدة، كما يستفيد طالب المرحلة المتوسطة من 1016 ساعة داخل الصف «1057 ساعة تعليم مطور + تعليم إلكتروني» لتتقدم المملكة على الولايات المتحدة بـ 90 ساعة تعلم.
منتجات ينفرد بها نظام المسارات
01 مواد جديدة تتسق مع 4IR، ق21
02 الفرز والتصنيف
03 التعليم عن بعد والتعليم المدمج
04 التجسير
05 العمل التطوعي
06 المسار العام
07 البرنامج الاختياري CTE – AP –EP
08 الإتقان
09 نموذج التدريب الكوادر البشرية
10 الحوكمة
11 المسارات التخصصية
12 تدريس قائم على العمل
13 خطة التسريع للمتطلبات الجامعية Dual Courses
14 الشهادات المهنية
15 مشروع التخرج
16 زيادة زمن الحصة وساعات التدريس الفعلية
مسارات المرحلة الثانوية
01 إدارة الأعمال
02 علوم الحاسب والهندسة
03 الصحة والحياة
04 المسار الشرعي
شهادات مهنية أو مهارية تمنح خلال المرحلة الثانوية
01 المسار العام «دبلوم أو بكالوريوس»
02 مدارس مهنية
الخطة الدراسية عالميا «الابتدائية»
الولايات المتحدة 1005
هولندا 930
نيوزلندا 922
أيرلندا 905
فرنسا 900
أستراليا 880
تركيا 718
كوريا 676
فلندا 677
ألمانيا 699
السعودية الخطة الحالية 785
السعودية الخطة المطورة 961
السعودية الخطة المطورة + التعلم الإلكتروني 1005
المرحلة المتوسطة
الولايات المتحدة 967
هولندا 720
نيوزلندا 840
إيرلندا 704
فرنسا 684
أستراليا 820
تركيا 503
كوريا 517
فلندا 592
ألمانيا 652
السعودية الخطة الحالية 901
السعودية الخطة المطورة 1016
السعودية الخطة المطورة + التعلم الإلكتروني 1057
المناهج المطورة والجديدة
الدراسات الإسلامية
اللغة العربية
المهارات الرقمية
الرياضيات
العلوم
التربية البدنية والدفاع عن النفس
تطوير دليل التربية الرياضية
التفكير الناقد
المهارات الحياتية والأسرية
اللغة الإنجليزية
كانت هذه تفاصيل خبر 16 مسارا للثانوية و2062 ساعة تدريس للابتدائي والمتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.