16 مسارا للثانوية و2062 ساعة تدريس للابتدائي والمتوسط

أقرت الخطة المطورة الجديدة لوزارة التعليم 16مسارًا للتعليم الثانوي، أبرزها إقرار المواد الجديدة، والتعليم عن بعد والمدمج، وزيادة زمن الحصة وساعات التدريس الفعلية والتجسير، والعمل التطوعي، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية، والشهادات المهنية، ومشروع التخرج.

كما حددت الخطة 4 مسارات تخصصية للمرحلة، تشتمل على إدارة الأعمال، وعلوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، والمسار الشرعي، وهي شهادات مهنية أو مهارية تمنح خلال المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى المسار العام والمدارس المهنية التي تمنح دبلوم أو بكالوريوس وتتوافق مع سوق العمل.

كذلك أقرت الخطة زيادة عدد ساعات التعليم في المرحلة الابتدائية بواقع 176 ساعة إضافية، بنسبة زيادة 22%، فيما بلغت الزيادة في الخطة المطورة + التعليم الإلكتروني 220 ساعة، بنسبة زيادة 28%، وسيستفيد الطالب للمرحلة الابتدائية في التعليم العام من 961 ساعة سنويا «1005 ساعة تعليم مطور + تعليم إلكتروني»

لتتساوى عدد ساعات التعليم مع الولايات المتحدة، كما يستفيد طالب المرحلة المتوسطة من 1016 ساعة داخل الصف «1057 ساعة تعليم مطور + تعليم إلكتروني» لتتقدم المملكة على الولايات المتحدة بـ 90 ساعة تعلم.

منتجات ينفرد بها نظام المسارات

01 مواد جديدة تتسق مع 4IR، ق21

02 الفرز والتصنيف

03 التعليم عن بعد والتعليم المدمج

04 التجسير

05 العمل التطوعي

06 المسار العام

07 البرنامج الاختياري CTE – AP –EP

08 الإتقان

09 نموذج التدريب الكوادر البشرية

10 الحوكمة

11 المسارات التخصصية

12 تدريس قائم على العمل

13 خطة التسريع للمتطلبات الجامعية Dual Courses

14 الشهادات المهنية

15 مشروع التخرج

16 زيادة زمن الحصة وساعات التدريس الفعلية

مسارات المرحلة الثانوية

01 إدارة الأعمال

02 علوم الحاسب والهندسة

03 الصحة والحياة

04 المسار الشرعي

شهادات مهنية أو مهارية تمنح خلال المرحلة الثانوية

01 المسار العام «دبلوم أو بكالوريوس»

02 مدارس مهنية

الخطة الدراسية عالميا «الابتدائية»

الولايات المتحدة 1005

هولندا 930

نيوزلندا 922

أيرلندا 905

فرنسا 900

أستراليا 880

تركيا 718

كوريا 676

فلندا 677

ألمانيا 699

السعودية الخطة الحالية 785

السعودية الخطة المطورة 961

السعودية الخطة المطورة + التعلم الإلكتروني 1005

المرحلة المتوسطة

الولايات المتحدة 967

هولندا 720

نيوزلندا 840

إيرلندا 704

فرنسا 684

أستراليا 820

تركيا 503

كوريا 517

فلندا 592

ألمانيا 652

السعودية الخطة الحالية 901

السعودية الخطة المطورة 1016

السعودية الخطة المطورة + التعلم الإلكتروني 1057

المناهج المطورة والجديدة

الدراسات الإسلامية

اللغة العربية

المهارات الرقمية

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العلوم

التربية البدنية والدفاع عن النفس

تطوير دليل التربية الرياضية

التفكير الناقد

المهارات الحياتية والأسرية

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