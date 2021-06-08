استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، رئيس فرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد ولي قوته، وأمين الجمعية الدكتور أسامة موسى هوساوي، وذلك بعد تأسيسها. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين فرع وزارة البيئة والمياه وفرع الجمعية الطبية البيطرية بمكة المكرمة، ومناقشة عدد من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين.



كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بين البيئة وبيطرية مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.