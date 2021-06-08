10 روبوتات لتعقيم المسجد الحرام

تأكيدا لما انفردت به «دوت الخليج» الأحد، عن الحج الرقمي لهذا العام والاعتماد على روبوتات بمختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، والتركيز على التقنية، أعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد روبوتا للرد على الفتاوى والدعوة، بالإضافة إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي وفرت 10 روبوتات للتعقيم داخل المسجد الحرام.

مساحات أوسع

وعملت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة على دعم منظومة التعقيم وتوفير الروبوتات لتعقيم مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام، وتعمل الروبوتات بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

خاصية الشحن

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل الروبوت الواحد من 5-8 ساعات من دون تدخل بشري، والذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، ويسع الجهاز 23.8 لترا، يستهلك منها لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل مرة، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5-15 مايكرومتر، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

خصائص الروبوتات

5 إلى 8 ساعات عمل

23.8 لترا سعة الجهاز

600 متر مربع

مساحة التغطية

5-15 مايكرومتر حجم جزيئات الضباب الجاف

192.64 درجة

زاوية كشف أمامية