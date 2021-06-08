80 مشروعا يابانيا مع المملكة

وبين فوميو إيواي، أن عدد المشاريع كان قبل 2017 محدودا بـ30 مشروعًا ليضاف عقب زيارة خادم الحرمين الشريفين 50 مشروعًا. جاء ذلك خلال زيارته إلى المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، يرافقه أكاماتسو، رئيس الفريق الاقتصادي، واكياما عضو فريق الشؤون السياسية.
وكان في استقباله المدير التنفيذي سالم بن حسن الأسمري والخبراء اليابانيون بالمعهد وأعضاء هيئة التدريس والتدريب ومنسوبو المعهد.
واطلع السفير الياباني على عرض مرئي عن المعهد منذ أن كان فكرة حتى أصبح واقعا وصرحا تعليميا ومعلما من معالم التطور والنمو في إعداد الكوادر الوطنية السعودية المؤهلة على مستوى عالٍ من الكفاءة، واستمع إلى شرح مفصل عن المعهد الذي كان حلما يراود الكثير من الشباب السعودي.
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