التحصين شرط لحضور حفلات التخرج في المنشآت التعليمية

صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على إقامة احتفالات التخرج في الجامعات والمنشآت التعليمية، مع مراعاة تطبيق «بروتوكول احتفالات التخرج للوقاية من فيروس كورونا » الذي أعدته هيئة الصحة العامة «وقاية». ويتضمن البروتوكول المعلن كافة الاشتراطات والاحترازات التي يجب على منظمي حفلات التخرج وأسر الخريجين اتباعها. وينص البروتوكول المعتمد على: إبراز تطبيق توكلنا. أن يكون الخريج محصنا. السماح بدخول المحصنين فقط. حضور شخصين فقط من أسرة الخريج. الحضور لمن هم أكبر من 18 عاما. تكريم الخريج عن طريق مسار خاص. لا تزيد فترة الاحتفال الواحدة على نصف ساعة. توجيه الدعوات إلكترونيا. وشدد البروتوكول على أهمية التنبيه المستمر للحضور والخريجين والعاملين والقائمين على الحفل بأهمية الالتزام باتباع إرشادات السلامة، والتباعد الجسدي.



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