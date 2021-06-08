اخبار السعوديه

جامعة الشمالية تعلن أسماء أوائل الكليات

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم جامعة الشمالية تعلن أسماء أوائل الكليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

جامعة الشمالية تعلن أسماء أوائل الكليات

من خريجي الدفعة الرابعة عشرة

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن أسماء الأوائل على الكليات من خريجي الدفعة الرابعة عشرة.

ونشرت جامعة الشمالية أسماء الأوائل عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، وجاءت كما يلي:

أسماء الأوائل: 

جامعة الشمالية تعلن أسماء أوائل الكليات - متابعات الخليج 365

جامعة الشمالية تعلن أسماء أوائل الكليات - متابعات الخليج 365

أمير الشمالية يرعى حفل التخريج:

ورعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير الشمالية، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبة جامعة الحدود الشمالية.

 
شارك الخبر

شارك الخبر




محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا