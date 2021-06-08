جامعة الشمالية تعلن أسماء أوائل الكليات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن أسماء الأوائل على الكليات من خريجي الدفعة الرابعة عشرة.

ونشرت جامعة الشمالية أسماء الأوائل عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، وجاءت كما يلي:

أسماء الأوائل:

أمير الشمالية يرعى حفل التخريج:

ورعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير الشمالية، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبة جامعة الحدود الشمالية.



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