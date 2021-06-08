وزير الداخلية لـ محمد بن سلمان : جزيل الشكر نهديك وبأرواحنا نفديك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن لكل ملهم إنجازًا، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير.

جزيل الشكر:

وأضاف وزير الداخلية، في رسالة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “جزيل الشكر نهديك، وبأرواحنا نفديك، ورب العرش يحميك”.



شارك الخبر