شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنين يروجان مواد مخدرة عبر «مواقع التواصل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطنين بحوزتهما مادة الميث إمفيتامين.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يروجان مواد مخدرة، أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان، وضبط بحوزتهما مادة الميث إمفيتامين المخدر "الشبو" وحشيش مخدر و"104" أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح النقيب النجيدي أنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.