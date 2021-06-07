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خالد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

خالد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا

بحثا تعزيز الجوانب الدفاعية

متابعات الخليج 365 - الرياض

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، خلال لقائه وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، يوم أمس الاثنين، العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين الصديقتين، في إطار الشراكة الإستراتيجية، كما تطرق اللقاء إلى سُبل تعزيزها وبالأخص في الجوانب الدفاعية.

تعزيز التعاون: 

واستعرض اللقاء الجهود المبذولة من المملكة العربية والمملكة المتحدة لتعزيز وصون وحماية الأمن الإقليمي من أي مهددات، ودور ذلك في إرساء الأمن والسلم الدوليين.

خالد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا - متابعات الخليج 365

مستجدات الأوضاع: 

وبحث اللقاء، مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء المبادرة السعودية الشاملة لإنهاء الأزمة اليمنية، وما تُشكله من أساس في تهيئة الأرضية للحل السياسي الدائم والشامل، وضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين للانخراط في جهود حل الأزمة سلميًّا.

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

خالد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا - متابعات الخليج 365

وحضره من الجانب البريطاني، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، والوفد المرافق للوزير الضيف.

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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