فيصل بن خالد في حفل تخريج طلاب جامعة الشمالية: كوادرنا ثروتنا الحقيقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, حفل تخريج الدفعة 14 من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية البالغ عددهم (3386) خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية, وذلك بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة عرعر.

ثروة حقيقية:

وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز في كلمته بهذه المناسبة: كوادرنا السعودية ثروتنا الحقيقة بالعلم تُصنَع وبقيمنا الأخلاقية تُدفع, لتُنافس وتنتج في المكتب والميدان والمعملِ والمصنع, لتضاهي بلادنا دول العالم أجمع, لافتاً سموه الانتباه إلى أن قيادتنا الحكيمة على العِلم بسخاء تُنفق, ولهذه المناسبات المُبهجة تتطلع, وبتخرجكم نحن وأهاليكم عيوننا من الأفراح تدمع, فهلموا للعمل بهمة عالية بقيم ومفاهيم أخلاقية نبيلة وسامية, وواصلوا التعلُم والتدريب؛ لمواجهة متغيرات السوق والظروف العاتية وكلنا ثقة بعقولكم وسواعدكم المبدعة البانية.

شكر:

وأضاف سموه: من لا يشكر الناس لا يشكر الله فالشكر والتقدير لوالديكم لما بذلوه ولمعالي رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لعلمهم وجهدهم الذي أعطوه رغم الجائحة وما واجهوه ولوطننا المعطاء فبأعينكم ضعوه وبالمنافسات توجوه وبالمحافل الدولية قدموه.

واختتم سموه كلمته قائلاً: كل التبريكات وصادق الأماني لمن تخرجوا اليوم وفي العام الماضي والود أننا احتفلنا بحضورهم جميعاً وقدمنا التهاني وعذرنا الجائحة وما يجب من تباعد اجتماعي.

وبعد أن أخذ سموه مكانه عزف السلام الملكي، ثم بدأت مسيرة أوائل الخريجين والخريجات في كليات الجامعة المختلفة.

حفل التخريج:

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقيت كلمة الخرجين ألقاها نيابة عنهم الطالب علي العنزي والطالب سعود الشيلخي والطالبة نور الشمري, أعربوا من خلالها عن الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على رعايته حفل تخرجهم ومشاركتهم فرحتهم وما يجده أبناء المنطقة من دعم وتحفيز دائم ومستمر, مثمنين الدور الكبير لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما اكتسبوه من مهارات وتسلّح بالعلم والمعرفة.

بعد ذلك ألقى معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري كلمه عبر فيها عن شكره وامتنانه لسموه على رعايته الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين والخريجات فرحتهم في ظل الدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة ومتابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية.

قسم المهنة:

إثر ذلك أدى خريجو كلية الطب أداء قسم المهنة تلاه عميد الكلية الدكتور ماجد بن قريان الرويلي, ثم أعلن عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور مهند بن سالم المطيري أعداد الخريجين وأسماء المتفوقين والأوائل على الكليات وتكريمهم.

وفي ختام الحفل تسلَّم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز هدية تذكارية بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية مع سموه.



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