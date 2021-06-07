الصحة تغلق أحد مختبرات فحص كورونا الخاصة في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

أغلقت مديرية الشؤون الصحية بالرياض، اليوم، أحد المختبرات الطبية الخاصة والمعتمدة لإجراء فحوصات كورونا للراغبين في السفر خارج المملكة.

عينات طبية يتم نقلها عشوائيًّا:

وأوضحت الصحة أنها رصدت عينات طبية يتم نقلها بطريقة عشوائية، حيث تم ضبطها وتحريزها ومن ثم تتبع مسارها الافتراضي، ومن خلال ذلك التتبع تم رصد عدد من المخالفات على المختبر بمدينة الرياض، ومنها ضبط تقارير بنتائج سلبية لتلك العينات التي تم ضبطها والتي لم تصل إلى المختبر، كما تم ضبط قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى، وتعاقد المختبر مع عدد كبير من المؤسسات الطبية؛ مما نتج عنه استقباله لعدد عينات يومي يفوق طاقته الاستيعابية وعدد من المخالفات الأخرى التي استوجبت إغلاق المختبر تحفظيًّا، لحين البت في قضيته نهائيًّا من قبل اللجان المختصة.

عقوبات نظامية:

وأوضحت الصحة أن المختبر يواجه عقوبات نظامية تتمثل في غرامات مالية وكذلك سحب ترخيص المؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافة إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح؛ للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المُقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة والتي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، حيث تقوم بزيارة جميع المختبرات المستهدفة يوميًّا، وكذلك تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

تحذير من الصحة:

وأهابت الصحة بجميع المؤسسات الصحية وخاصة المختبرات الطبية خلال الجائحة بالالتزام التام بجميع المعايير الصحية النظامية، مؤكدةً أنها ستتخذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة والحزم في تطبيق العقوبات في أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي.



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