، الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة سنغافورة .. بمباراة مصغرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم حصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير لتختتم الحصة التدريبية بمباريات مصغرة.

ويواصل الأخضر تدريباته في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، استعدادًا لخوض مباراته السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك بمواجهة منتخب سنغافورة يوم الجمعة القادم.



على صعيد متصل، اكتفى عبد الإله العمري ومحمد البريك بتمارين خاصة برفقة المعد البدني.