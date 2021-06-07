، سيناتور أمريكي: هجوم الحوثي بمأرب فظيع ويتطلب إدانة دولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن استهداف المدنيين سلوك طرف غير مهتم بالسلام

شدَّد السيناتور الديمقراطي بوب ميندنيز اليوم الاثنين على ضرورة أن يدين المجتمع الدولي هجوم الحوثيين الفظيع في مأرب، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال "ميندنيز" إن الهجوم الحوثي على محطة وقود في مأرب لا يبرره أي غرض عسكري مشروع، لافتًا إلى أن استهداف المدنيين سلوك طرف غير مهتم بالسلام.

وكانت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن، كاثي ويستلي، قد عبّرت عن صدمتها المروعة من استهداف ميليشيا الحوثي محطة وقود في مأرب بصاروخ باليستي؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال.

وقالت ويستلي في رسالة نشرتها على حساب السفارة الأمريكية على فيسبوك مساء أمس الأحد: "نشعر بالصدمة المروعة من التقارير التي تفيد بأن الحوثيين استخدموا صاروخًا باليستيًّا لتدمير محطة وقود في مأرب، تسبَّب في قتل وجرح مدنيين".

وأضافت: "وبحسب ما ورد، استخدم الحوثيون بعد ذلك طائرة بدون طيار لمهاجمة طاقم سيارة إسعاف قَدِم لمساعدة الضحايا"، مشددة على ضرورة التوقف عن هذا العنف اللاإنساني فورًا.

من جهة أخرى، دعت "ويستلي" ميليشيا الحوثي إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، والعمل على إحلال السلام في اليمن.

وكانت حصيلة ضحايا المحرقة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي السبت قد ارتفعت إلى 21 قتيلاً، بينهم طفلان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ونقلت عن مصدر طبي قوله: إن من بين ضحايا المحرقة طفلين، هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام)، والطفل حسان الحبيشي (10 أعوام)، إضافة إلى عدد من الجرحى من المدنيين.