، "فرصة" يدرِّب 45 سيدة على تأسيس وإدارة المشاريع بـ"طلعة التمياط" ،

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تشارك 45 سيدة من مدينة طلعة التمياط بمحافظة رفحاء بالحدود الشمالية في مشروع "فرصة"، الذي تنظمه جمعية البر بطلعة التمياط خلال الشهر الحالي، بتمويل من مؤسسة الملك خالد الخيرية، والبنك الأهلي برنامج "أهالينا للاستثمار الاجتماعي".
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية البر بطلعة التمياط مطلق الشمري أن مشروع "فرصة" يساهم في تمكين السيدات المشاركات من إنشاء وإدارة مشاريعهن تحقيقًا لأهداف الجمعية في العمل على توفير مصدر دخل للأسر.
وأشار "الشمري" إلى أن مشروع "فرصة" يتضمن برنامجًا تأهيليًّا، يبدأ من مرحلة الابتكار في المشاريع الريادية، وإعداد دراسات الجدوى لها، وكيفية إدارتها ماليًّا، وصولاً إلى مهارات التسويق الإلكتروني للمنتجات، إضافة إلى تقديم قروض حسنة، تصل إلى 50 ألف ريال لكل مشارِكة ترغب في بدء مشروعها، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي، وكذلك توفير محل تجاري مدفوع القيمة الإيجارية لمدة عامين.
وأضاف "الشمري" بأن الاستعدادات للمشروع بدأت منذ وقت مبكر؛ حتى يظهر للنور بصورة ملبية لطموحات السيدات والمجتمع، في ظل التغير المستمر الذي تشهده المنطقة.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 11:11 PM
يتضمن برنامجًا تأهيليًّا وتقديم قروض حسنة"فرصة" يدرِّب 45 سيدة على تأسيس وإدارة المشاريع بـ"طلعة التمياط"
تشارك 45 سيدة من مدينة طلعة التمياط بمحافظة رفحاء بالحدود الشمالية في مشروع "فرصة"، الذي تنظمه جمعية البر بطلعة التمياط خلال الشهر الحالي، بتمويل من مؤسسة الملك خالد الخيرية، والبنك الأهلي برنامج "أهالينا للاستثمار الاجتماعي".
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية البر بطلعة التمياط مطلق الشمري أن مشروع "فرصة" يساهم في تمكين السيدات المشاركات من إنشاء وإدارة مشاريعهن تحقيقًا لأهداف الجمعية في العمل على توفير مصدر دخل للأسر.
وأشار "الشمري" إلى أن مشروع "فرصة" يتضمن برنامجًا تأهيليًّا، يبدأ من مرحلة الابتكار في المشاريع الريادية، وإعداد دراسات الجدوى لها، وكيفية إدارتها ماليًّا، وصولاً إلى مهارات التسويق الإلكتروني للمنتجات، إضافة إلى تقديم قروض حسنة، تصل إلى 50 ألف ريال لكل مشارِكة ترغب في بدء مشروعها، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي، وكذلك توفير محل تجاري مدفوع القيمة الإيجارية لمدة عامين.
وأضاف "الشمري" بأن الاستعدادات للمشروع بدأت منذ وقت مبكر؛ حتى يظهر للنور بصورة ملبية لطموحات السيدات والمجتمع، في ظل التغير المستمر الذي تشهده المنطقة.
، "فرصة" يدرِّب 45 سيدة على تأسيس وإدارة المشاريع بـ"طلعة التمياط" ،
المصدر : الخليج 365
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