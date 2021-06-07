شكرا لمتابعة خبر عن لوحات إعلانية غامضة في شوارع الرياض بعنوان "لا تروح جدة" تثير التساؤلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أحدثت لوحة إعلانية معروضة في شوارع الرياض، ضجة كبيرة بين المواطنين، حيث تحمل اللوحة جملة غير مفهومة وغامضة.

وحملت اللوحة الإعلانية جملة "لا تروح جدة"، وهو الأمر الذي حير المواطنين، خاصة بعد ظهور نفس الإعلان بالأمس.

وكانت ظهرت لوحتان إعلانتيان في شوارع الرياض مكتوب عليهما "لا تروح أبها.. لا تروح الأحساء"، واللتان أثارتا موجة من الجدل بين المواطنين.