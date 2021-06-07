شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طالبة تبتكر منظومة لمنع حوادث دهس الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت الطالبة " أريج بجوي " تفاصيل الابتكار الذي نالت عنه المركز الأول في جائزة حمدان بن راشد للطالب المتميز.

وذكرت، خلال استضافتها في برنامج " يا هلا " المذاع على قناة " روتانا خليجية "، أنها ابتكرت منظومة متكاملة لأمان الأطفال في وسائل النقل المدرسي.

وأضافت أن الهدف الأساسي من الابتكار هو تقليل حوادث الأطفال داخل أتوبيس النقل المدرسي، مثل حوادث دهس الأطفال أو الاختناق داخلها.

ونوهت بأن المنظومة بها أكثر من ابتكار منها مستشعرات حركة وضغط لمنع نسيان الأطفال داخل أتوبيس المدرسة.