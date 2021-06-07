شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " السلمي " : لا يشترط تبييت النية في صيام النافلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عن شرط تبييت النية في صيام النافلة.

وقال "السلمي" أن جماهير أهل العلم ذهبوا أنه لابد من تبييت النية من الليل في الصيام؛ وذلك لأن النبي أوجب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لذلك يجب أن ينوي الصيام قبل أذان الفجر وهذا هو الراجح.

وأضاف: "أما النافلة فلا بأس أن ينوي الإنسان النية من النهار إذا لم يأكل شئ واستشهدوا في ذلك بـ نية صيام النبي أثناء النهار وهذه دلالة على جواز النية أثناء النهار إذا لم يأكل بعد الفجر".

وأشار "السلمي" أنه بناءً على ذلك فإن نوى الإنسان صيام الست من شوال أثناء النهار ولم يكن قد أكل بعد الفجر فيجوز ذلك، بحسب ما قاله ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة".