شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 10 روبوتات بنظام تحكم آلي لتعقيم المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 10 روبوتات تعمل بنظام تحكم آلي مبرمج تطوف المسجد الحرام للتعقيم.

وقال حسن السويري، مدير مكافئحة الأوبئة بالرئاسة العامة لشؤون مسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الروبوتات تعمل بنظام الزكاء الاصطناعي ولا تصطدم بالمشاه أو الحواجز أو أي عائق أرضي.

كما أوضح أن "الروباتات" تعقم بجزيئات البخار الجاف ولا تسبب بلل أثناء التعقيم حيث يتم التأكد في كل وردية من ورديات مكافحة الأوبئة من صيانة "روباتات التعقيم" وفاعليتها، وذلك فقًا لتصريحاته بـ "الإخبارية".

وأكد "السويري" أن هناك إمكانيات أخرى للتعقيم بالمضخات وكل ذلك يغطي جميع أنحاء المسجد الحرام؛ ليكون بيئة آمنة وخالية من الأوبئة لقاصديه.