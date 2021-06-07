شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الدادا: طفرات كورونا قد تعيق برامج اللقاحات في كثير من دول العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس قسم الباثولوجيا المناعية بمستشفى الملك فيصل أشرف الدادا، عن تأثير طفرات كورونا على اللقاحات الحالية.

وقال أشرف الدادا خلال لقاء مع قناة "العربية" إن طفرات كورونا قد تعيق برامج اللقاحات في كثير من دول العالم.

وأوضح أن اللقاحات الحالية مصنعة لمواجهة نسخة ووهان، لافتا:"هناك شكوك تريب العلماء بخصوص الطفرات التي قد تعيق برامج اللقاحات".