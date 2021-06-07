شرطة القصيم تضبط 3 مقيمين: امتهنوا بيع الجوالات المقلدة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة القصيم، اليوم الإثنين، القبض على 3 مقيمين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا جرائم نصب واحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في بيع أجهزة هواتف متنقلة مقلدة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.