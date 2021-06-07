استشاري بالصحة: تطعيم ٧٠٪ من سن ١٨ عامًا بجرعة واحدة

الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عبدالله عسيري، أن وزارة الصحة ستعمل على تطعيم 70% ممن بلغ 18 عامًا أو أكبر بجرعة واحدة على الأقل، وذلك بنهاية يوليو 2021، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بسبب عدم استقرار الإمدادات العالمية من اللقاحات.

وقال عبدالله عسيري عبر حسابه على موقع «تويتر»: « فيما يتعلق بالجرعة الثانية: وفي ظل عدم استقرار الإمدادات العالمية من اللقاحات، تسعى المملكة إلى الوصول إلى المناعة المجتمعية اللازمة للخروج من الجائحة -بإذن الله- بأسرع وقت ممكن مع توفير الحماية القصوى للفئات عالية الخطورة لذلك فالأهداف المرحلية هي».

وأضاف: « تطعيم ٧٠٪ ممن بلغ ١٨ عامًا واكبر بجرعة واحدة على الأقل بنهاية يوليو ٢٠٢١ جدولة الجرعة الثانية خلال ٣ أشهر من الجرعة الأولى للفئات عالية الخطورة وتشمل حالياً من بلغ ٦٠ سنة واكبر، السمنة المفرطة، زراعة الأعضاء، السرطان النشط وفشل الكلى وتضاف لهم فئات أخرى تباعاً حسب التقييم».

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