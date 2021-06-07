خالد الزعاق: علامتان لشدة الحر والبرد بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - حدد المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، علامتين لشدة الحر والبرد في المملكة، والمرتبط لدى العامة بالتجارب الحياتية؛ حيث ربطوا بين «الثريا» وبين حالة الجو.

واستشهد الزعاق، بالقول الشعبي «إذا طاحت الثريا عِشاء دور لدلوك رشا.. وإذا طلعت الثريا عِشاء دور لعيالك عشاء»، مشيرا إلى دلالة ذلك على تجارب حياتية مفادها أن غياب الثريا وقت العشاء يتزامن مع «قران حادي» - لدى العامة - وقولهم: «قران حادي على الماء نادي.. والماء هنا» كناية عن شدة الحرارة والحاجة للماء.

واستكمل إن المأثور الشعبي الذي يتضمن: «إذا طلعت الثريا عِشاء دور لعيالك عشاء»، وذلك دليل على بداية لبرد فليالي الشتاء طويلة بادرة يحتاج الجسم فيها إلى سعرات حرارية عالية أي أكل دسم؛ ولذلك قيل إن الليالي الشتوية بعشاءين.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، تأثر عدد من مناطق المملكة بسحبٍ رعديَّة ورياحٍ مثيرةٍ؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز، إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات من منطقة مكة المكرمة، كما تتأثر المنطقة الشرقية والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران برياح نشطة تثير الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقيَّة.

ووفق التقرير، يشهد البحرُ الأحمر، رياحًا سطحيَّة شماليَّة غربيَّة بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحا سطحيَّة شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته متوسط الموج.