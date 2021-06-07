«الموارد البشرية» تحدد إمكانيات تنفيذ استراتيجية البيانات

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإمكانات المتاحة لديه لتتمكن من تنفيذ مبادرات استراتيجية البيانات الخاصة بها، كما ذكرت الأهداف المتوقع الوصول إليها من خلال تحقيق الاستراتيجية.

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، موضحة من خلالها أن الهدف الرئيسي من مبادرات استراتيجية البيانات هو الإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي توجيهًا متزنًا يهدف إلى رفع وعي المواطنين، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشتهم وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم في إطار المحافظة على القيم وتدعيمها لبناء مجتمع ناهض متكامل.

وقد بينت الوزارة الوسائل التي تمكن من تنفيذ خارطة الطريق وتحقيق الهدف المنشود من استراتيجية البيانات، على النحو التالي:

- بيانات موثقة وجودة ودقيقة قابلة للاستخدام والنشر

- بيانات تدعم اتخاذ القرارات والتوجهات الاستراتيجية

- كوادر مؤهلة ومتخصصة في إدراة البيانات

- اطر عمل مرنة ومستدامة

- بيانات مصنفة وموحدة محددة الملكية والصلاحيات

وفي هذا الإطار، ذكرت الوزارة الألية المتبعة في كيفية استخدام الإمكانيات بخطوات تدريجية تضمن نتائج محققة، حيث قالت إن نمذجة وتوثيق البيانات هي البداية يتبعها إدارة وحوكمة البيانات ثم الاستخدام الذكي للبيانات ودعم القرار تصل إلى أكاديمية البيانات يتبعها تجويد البيانات وتحسينها، وأخيرًا تكامل ونشر البيانات.

أهداف تطبيق استراتيجية البيانات

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الأهداف التي سيتم تحقيقها من خلال تنفيذ خارطة طريق استراتيجية البيانات والتحول الرقمي بهدف بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق الريادة في جودة البيانات وموثقيها واستدامتها واستخدمها ومشاركتها وحمايته، مع رفع الكفاءة التشغيلية وتمكين اجراءات العمل.

وأردفت الوزارة أن تمكين الإبتكار، ورفع التزام الجهات التابعة لمتطلبات مكتب إدارة البيانات الوطني ومتطلبات القطاع من أهم أهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز الربط والتكامل وتبادل البيانات مع مصادر البيانات الخارجية، وقيادة تطوير السياسات لقطاع العمل والخدمة المدنية والتنمية الاجتماعية حتى تكون وزارة معتمدة على البيانات.

وذكرت الموارد البشرية أنها تعمل على رسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية في المملكة ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ والنظم المرعية في المملكة العربية السعودية، وفقًا لرسالتها في الارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات في إطار رؤية المملكة 2030.

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