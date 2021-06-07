وزير التعليم يستعرض تطوير المناهج وخطط الدراسة وتطبيق الفصول الثلاثة

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص الأهلي للوصول إلى أعلى المؤشرات التنافسية العالمية بمجال التعليم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم عددًا من المستثمرين في قطاع التعليم العام الأهلي والعالمي؛ لاستعراض مشروع تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين لدعم وتطوير العملية التعليمية.

كما جدد وزير التعليم التأكيد على أهمية الدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به التعليم من لدن القيادة الرشيدة؛ لضمان استمرار تطوير التعليم في المملكة.

وشهد اللقاء تقديم عرض مشترك من مركز تطوير المناهج والبرنامج التنفيذي لمسارات الثانوية العامة عن تطوير المناهج والخطط الدراسية والفصول الثلاثة، كما شهد اللقاء تفاعلاً من ملاك المدارس الأهلية والعالمية الذين بلغ عددهم حضورياً ٢٢ مستثمراً، وعن بُعد أكثر من ٣٠٠ مستثمر من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث أكدوا خلال اللقاء جاهزية القطاع الأهلي لمواكبة الجوانب التطويرية في التعلّم الذي تقوده الوزارة، كما استعرضت بعض المدارس تجاربها في تطبيق الفصول الثلاثة، وأثره على بناء شخصية الطالب ونواتج التعلّم.