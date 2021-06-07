هيئة النقل تعدد خطوات ومزايا العقد الإلكتروني

الرياض - محمد عبدالله - عدَّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد خطوات التسجيل ومزايا «العقد الإلكتروني الموحد» الذي تم إلزم مكاتب تأجير السيارات بتطبيقه، لحفظ حقوق جميع الأطراف والمتطلبات القانونية.

وقال الزويد، لـ«الإخبارية»، إن العقد الموحد سيضمن رفع مستوى الخدمة بقطاع تأجير السيارات ويحفظ حقوق المستثمر والمستأجر الذي يضمن الحصول على سيارة مرخصة سارية التأمين والتزامات المستاجر وشروط تسليم المركبة ومعالجة حالات تأخير تسليمها.

وتابع، إن تطبيق القرار سيكون على أربع مراحل للفئة «د» وتطبق في15 ذو الحجة ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة «ج» ، ومن المقرر إعلان الفئات الأخرى في وقت لاحق.

واستكمل الزويد، أن العقد المشار إليه هو عقد موحد مكتمل المتطلبات القانونية وموضع الجهات الحكومية ذات العلاقة وما يتعلق بتأمين ونظام المرور بما يحفظ حقوق العملاء والمستثمرين قي ذلك القطاع الذي يشهد إقبالًا كبيرًا.

وحول آلية التسجيل العقود في بوبة «تأجير» قال الزويد إن البوابة الإلكترونية متكاملة، وسيكون هناك 7 مستخدمين لمكاتب التأجير، ليدخل صاحب مكتب التأجير على البوابة ويسجل البيانات كاملة وتصل الرسالة إليه بالتسجيل مع الربط بجميع المنصات ذات الصلة، بطريقة تضمن إنجاز الإجراءات بسرعة.