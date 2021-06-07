الدفاع المدني: أمطار ورياح متربة على مكة ونجران

الرياض - محمد عبدالله - نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى استمرار التوقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي مكة المكرمة وهبوب رياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في منطقة نجران.

وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الفرضة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، فيما ستكون الطائف الأكثر تأثرا بها، مع تأثيرات مصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط برد وتدفق سيول.

وتضمن التنبيه الصادر بشأن منطقة نجران أتربة مثارة على منطقة نجران من اليوم الإثنين حتى الساعة 12 صباح غد الثلاثاء وتعد شرورة من أهم المواقع تأثرًا مع هطول أمطار متوقعة ونشاط في الرياح السطحية المؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.