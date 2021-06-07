شاب يعتدى على عناصر أمن مجمع تجاري بالدمام قبل ضبطه

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على شاب اعتدى على عناصر أمن وحراسة في أحد المجمعات التجارية بمدينة الدمام؛ ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح.

وأكد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، إصابة شخص من أصحاب السوابق، والقبض عليه بعدما تهجم بسلاح أبيض على رجال أمن أثناء عملهم، فيما تم نقل الفاعل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، موضحاً أن حالته مستقرة، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفقًا للعربية.

وتداول بعض النشطاء مقطع فيديو يظهر ما حدث، وقالوا إن الشاب هاجم عناصر حراسة المركز التجاري بعد ما طلبوا من سيدة وابنتها إبراز تطبيق «توكلنا» على هاتفيهما ما تسبب بإصابة 3 حراس ببعض الجروح.

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