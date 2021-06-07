وزير خارجية بريطانيا يشيد بإصلاحات ولي العهد: «جريئة وطموحة»

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن التغيير كبير في السعودية مع الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث وصف رؤية 2030 في السعودية بأنها «جريئة وطموحة».

وقال الوزير البريطاني: «كشركاء للسعودية مستعدون للإسهام برؤية المملكة»، مشيرا إلى أن ولي العهد يريد بناء قاعدة من التكنولوجيا الإبداعية، وفقًا للعربية.

وبشأن تحديات المنطقة، أكد وزير الخارجية أن بريطانيا والسعودية تواجهان تحديات مشتركة، من بينها إيران، بجانب مواجهة تحديات مشتركة جديدة تتعلق بالأمن السيبراني.

وفي الشأن السياسي، قال راب إنه «يجب الضغط على الحوثيين بشدة لدفعهم إلى التفاوض»، معربًا عن الأسف للهجمات الحوثية على المدنيين.

وأوضح أن «إيران يجب أن لا تحصل أبدا على قدرات عسكرية نووية، ونعمل على محاسبة إيران على سلوكياتها المزعزعة للاستقرار، ونحمل إيران المسؤولية عن تصرفاتها المزعزعة لاستقرار المنطقة».

وأكد أن بلاده تعمل مع شركائها «لوقف أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة» مع السعي لتوسيع وتقوية الاتفاق مع إيران ليشمل قضايا أخرى.

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