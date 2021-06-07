وزارة الصحة: فعلوا «باركود زيارة تجمع» عبر تطبيق «توكلنا»

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، الدعوة للجميع تفعيل «باركود زيارة تجمع» من خلال تطبيق توكلنا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تباشرها الجهات ذات الصلة لحماية المواطنين.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، يجب تفعيل «باركود زيارة تجمع» من خلال تطبيق توكلنا للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك لسلامة مستخدمه وسلامة الحضور، لحماية المنشآت والمجتمع بأسره.

ويتم إبراز باركود «زيارة تجمع» ضمن تطبيق «توكلنا» الذي طورته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا» في المواقع التي تشهد تجمعات كبيرة من مرتاديها كالمولات والأسواق التجارية الكبيرة.

ويطلبون من مرتادي تلك المواقع إبراز صفحة «توكلنا» التي تحتوي على إيقونة «باركود زيارة تجمع» التي يتم تمريرها على باركود معلق على واجهة تلك المواقع أو في جهاز إلكتروني.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 458707 حالات.

كما أوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1216 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 441860 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن، إلى 7471 حالة.