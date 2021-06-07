رحلة رقمية تستعرض مشاريع مكة المكرمة خلال 14 عاما

تجري الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي «بناء الإنسان وتنمية المكان» الذي يدشنه مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان وعدد من الأمراء والوزراء، الأربعاء المقبل، في قبة جدة.

ويحوي المعرض عروضا عن المشاريع التنموية في منطقة مكة المكرمة خلال 14 عاما إذ سيتم عرض أكثر من 100 مشروع في جانب تنمية المكان، كما يقدم المعرض مشاريع بناء الإنسان في المنطقة التي اهتمت بالجوانب الفكرية والثقافية والمسابقات لأبناء المنطقة والمحافظات التابعة لها.

ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات ومنها تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز وجوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، إضافة إلى أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وستشهد أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي وجود علماء محليين ودوليين متخصصين في المجال الرقمي، كما سيحظى بمشاركة جامعات المنطقة الحكومية والأهلية. وسيعمل المشاركون، جهات وأفرادا، على إثراء التحول الرقمي، وتعزيز منظومة التحول الرقمي في مدن المنطقة ومحافظاتها، وذلك عبر حوارات ودورات تدريبية.

وسيركز المشاركون والبالغ عددهم أكثر من 90 مشاركا ومشاركة على وضع خطوات وخطط وبرامج تدعم التحول الرقمي في مجالات الحج والعمرة، والسياحة والترفيه، والخدمات، كما ستقام جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، كذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية. ودعت إمارة مكة أهالي وزوار المنطقة لزيارة المعرض الذي سيفتح أبوابه للجمهور على فترتين صباحية ومسائية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.