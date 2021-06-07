إلزام مقتني الحيوانات المفترسة بتسليمها

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها. ودعا المركز كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز للبدء في إجراءات تسليم ما لديهم من حيوانات إلى المركز حتى لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية.



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