شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من شهر.. 194 ألفًا يسجلون في برنامج التبرع بالأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تطبيق توكلنا عن تجاوز عدد المُسجلين في برنامج التبرع بالأعضاء عبر التطبيق والموقع الإلكتروني 194 ألفاً من المواطنين والمقيمين، منذ إتاحة هذه الخدمة عبر المنظومة قبل نحو 26 يوماً.

ويعكس هذا الرقم الاهتمام الإنساني المتنامي من قبل أفراد المجتمع تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، واستشعارهم لمعاناة تلك الفئة وحاجتها إلى من يفتح لها نافذة أمل لإنهاء معاناتها.

وأظهرت بيانات المُسجلين في برنامج زراعة الأعضاء عبر تطبيق (توكلنا) وموقعه الإلكتروني تقارب نسبة النساء والرجال، وفيما تجاوز عدد المتبرعين الإناث أكثر من 93 ألفاً تخطى عدد المتبرعين الذكور 100 ألف، وكانت نسبة السعوديين منهم 84% والمقيمين 16%.

وكان من اللافت أن عدد المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عاماً تجاوز 97 ألفاً من الشباب والشابات، ما يؤكد أن الجميع بمختلف فئاتهم العمرية استشعروا أهمية هذا العمل الإنساني النبيل في إنقاذ حياة المرضى ومنحهم فرصة الحياة بشكل أفضل؛ اقتداءً منهم بمبادرة القيادة الكريمة في هذا الصدد وتفاعلاً معها.