شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستعرض مع المستثمرين تطوير المناهج والخطط الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مستمرون في دعم كفاءة المنظومة التعليمية بما فيها التعليم الأهلي

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، عددًا من المستثمرين في قطاع التعليم العام الأهلي والعالمي؛ لاستعراض مشروع تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين لدعم وتطوير العملية التعليمية. ونوه وزير التعليم خلال اللقاء بالدعم الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لضمان استمرار تطوير التعليم في المملكة، مؤكدا أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص الأهلي للوصول إلى أعلى المؤشرات التنافسية العالمية.

وأوضح الوزير آل الشيخ أن الوزارة تسعى إلى تمكين قطاع التعليم الأهلي؛ ليكون مسهماً في الخطط والبرامج التطويرية للتعليم، ومشاركاً في تنمية المجتمع، وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم كفاءة المنظومة التعليمية بما فيها قطاع التعليم الأهلي، وتمكينه من دوره الحيوي والمهم في التطوير والتدريب والتأهيل.

وشهد اللقاء تقديم عرض مشترك من مركز تطوير المناهج والبرنامج التنفيذي لمسارات الثانوية العامة عن تطوير المناهج والخطط الدراسية والفصول الثلاثة، وتفاعلاً من ملاك المدارس الأهلية والعالمية الذين بلغ عددهم حضورياً 22 مستثمراً، وعن بُعد أكثر من 300 مستثمر من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مؤكدين جاهزية القطاع الأهلي لمواكبة الجوانب التطويرية في التعلّم الذي تقوده الوزارة، فيما استعرضت بعض المدارس تجاربها في تطبيق الفصول الثلاثة، وأثره على بناء شخصية الطالب ونواتج التعلّم.