الجموع تشيع طلال عبدالرحمن فقيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شيعت جموع من المواطنين فجر أمس في العاصمة المقدسة طلال عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، الذي وافته المنية أمس الأول إثر صراع مع المرض، وذلك بعد الصلاة عليه في المسجد الحرام، حيث تم دفنه في مقبرة المعلاة. ويتقبل العزاء في الفقيد للرجال والنساء بمنزل والده الشيخ عبدالرحمن فقيه في حي العزيزية بمكة المكرمة. «مكة» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي والمواساة للشيخ عبدالرحمن فقيه وأسرته في فقيدها، وتسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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