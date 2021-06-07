إزالة 150 حظيرة مواش عشوائية بمكة

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وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة جرت خلال الحملة الميدانية التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية بمساندة الجهات الأمنية ووحدات الذبح وإدارة الخدمات العامة.
وأشارت إلى أنها نفذت جولات مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أسفرت عن إغلاق 4 منشآت تجارية غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال للتدابير الوقائية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
من جانب آخر نفذت الأمانة جولات رقابية على الحدائق العامة لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة غير مرخصة لا تتوفر بها وسائل سلامة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.
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