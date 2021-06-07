شكرا لقرائتكم خبر صيانة 17 ألف متر طولي لشبكات تصريف مياه الأمطار بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي أعمال الصيانة الوقائية لشبكات تصريف مياه الأمطار بأمانة المدينة المنورة خلال أسبوع 17,500 متر طولي شملت ثمانية طرق رئيسة، إضافة للأعمال التصحيحية لـ320 غرفة تفتيش وإزالة 100 طن من المخلفات.

ودعت الأمانة إلى التواصل معها في حال وجود ملاحظات أو بلاغات من خلال مركز طوارئ الأمانة 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

من جهة ثانية استقبل مركز البلاغات الموحدة في الأمانة خلال مايو الماضي 12,295 بلاغا، تمت معالجة 9605 بلاغات منها، فيما تتعامل الجهات المختصة مع 2690 بلاغا قيد التنفيذ.

وتلقى المركز 860 بلاغا حول الإجراءات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، فيما تنوعت بقية البلاغات بين أمور تتعلق بالأسواق والمتاجر والحدائق والمرافق العامة، إضافة لبلاغات المباني والتعديات ومجالات البيئة والنظافة، فضلا عن 3279 بلاغا في مجالات الطرق والأرصفة التي تعد أكثر التصنيفات التي تلقى المركز بلاغات

بشأنها.

وكثفت الأمانة والفرق الرقابية حملاتها الرقابية خلال الشهر الماضي لمتابعة التزام المنشآت بتنفيذ الاشتراطات والإجراءات النظامية للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وتطبيق جميع الجزاءات البلدية على المخالفين، والتعامل بشكل فعال مع البلاغات التي ترد إلى مركز البلاغات الموحدة عبر التطبيقات الالكترونية والرقم الموحد.